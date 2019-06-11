Карім Йода залишає Карпати

Французький півзахисник залишає львівський клуб.

Львівський футбольний клуб Карпати вирішив не продовжувати співпрацю з французьким півзахисником Карімом Йодою.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Карпати.

Львів'яни уклали контракт з Карімом Йодою в лютому 2019 року. Угода була розрахована на два з половиною роки.

Загалом у зелено-білій футболці він провів один поєдинок в Кубку України та десять матчів у Прем’єр-лізі, де відзначився одним голом.

Карпати переграли Волинь та зберегли прописку в УПЛ.

В УПЛ найкращим футболістом травня став гравець Карпат.

Джерело - Офіційний сайт ФК Карпати.