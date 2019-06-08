Карпати переграли Волинь та зберегли прописку в УПЛ

Львівські Карпати перемогли луцьку Волинь у вирішальному матчі плей-оф за вихід в УПЛ.
Вже на 37 хвилині гості вийшли вперед. Через декілька хвилин Кожанов зрівняв рахунок.
Вирішальним моментом у матчі стала червона картка Сергія Сімініна на 70 хвилині.
Після цього на 82 хвилині Понде вивів свою команду вперед, а Мірошніченко поставив крапку в протистоянні.
Чемпіонат України, УПЛ
Плей-оф, другий матч
8 червня
Волинь - Карпати 1:3 (1:1)
Перший матч 0:0
Голи: 0:1 - 37 Кльоц, 1:1 - 42 Кожанов, 1:2 - 83 Понде(П), 1:3 - 90+5 Мірошніченко
Червона картка: Сімінін(70)
У паралельному матчі Колос здолав Чорноморець та вийшов в УПЛ.
Нагадаємо, Колос хоче грати на Олімпійському в УПЛ.
Джерело - Чемпіон.