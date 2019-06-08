Карпати переграли Волинь та зберегли прописку в УПЛ

Львів'яни забили 3 голи, луцька команда лише 1

Львівські Карпати перемогли луцьку Волинь у вирішальному матчі плей-оф за вихід в УПЛ.

Вже на 37 хвилині гості вийшли вперед. Через декілька хвилин Кожанов зрівняв рахунок.

Вирішальним моментом у матчі стала червона картка Сергія Сімініна на 70 хвилині.

Після цього на 82 хвилині Понде вивів свою команду вперед, а Мірошніченко поставив крапку в протистоянні.

Чемпіонат України, УПЛ

Плей-оф, другий матч

8 червня

Волинь - Карпати 1:3 (1:1)

Перший матч 0:0

Голи: 0:1 - 37 Кльоц, 1:1 - 42 Кожанов, 1:2 - 83 Понде(П), 1:3 - 90+5 Мірошніченко

Червона картка: Сімінін(70)

У паралельному матчі Колос здолав Чорноморець та вийшов в УПЛ.

Нагадаємо, Колос хоче грати на Олімпійському в УПЛ.

Джерело - Чемпіон.