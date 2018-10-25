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Сьомін: Суркіс купив гравця, не порадившись зі мною

Сьогодні 16:50 1583 0
Сьомін: Суркіс купив гравця, не порадившись зі мною

Ігор Суркіс сам купив, хорватського півзахисника Огнєна Вукоєвича, без згоди головного тренера команди Юрія Сьоміна.

Про це Сьомін написав у своїй книзі Локомотив.

"Лише одного разу президент Динамо взяв гравця, не порадившись зі мною - опорного півзахисника Огнена Вукоєвича із загребського Динамо. Але ні словом, ні натяком жодного разу не зажадав ставити хорвата до складу. І що ще цікаво, Суркіс ніколи не хизувався тим, що сам придбав сильного футболіста",- написав Сьомін.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ренном в Лізі Європи.

На нашому сайті відбудеться текстова трансляція матчу.

 

Джерело - Чемпіон.

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