Сьомін: Суркіс купив гравця, не порадившись зі мною

Ігор Суркіс сам купив, хорватського півзахисника Огнєна Вукоєвича, без згоди головного тренера команди Юрія Сьоміна.

Про це Сьомін написав у своїй книзі Локомотив.

"Лише одного разу президент Динамо взяв гравця, не порадившись зі мною - опорного півзахисника Огнена Вукоєвича із загребського Динамо. Але ні словом, ні натяком жодного разу не зажадав ставити хорвата до складу. І що ще цікаво, Суркіс ніколи не хизувався тим, що сам придбав сильного футболіста",- написав Сьомін.