Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський виділив найгірших та найкращих спеціалістів, з якими працював за свою кар'єру.

Про це він розповів у ефірі програми Hodasevich-LIVE

"З ким би я не хотів більше перетинатися — зрозуміло всім (Олексій Шпилевський - ред.). Не в образу йому буде сказано, удачі його клубу, нехай працює у своєму Казахстані та добивається результатів.А хто був найкращим тренером в кар'єрі? Якщо брати Україну, то, напевно, Юрій Сьомін. Якщо брати Білорусь, то це, звичайно... Царство небесне... Іванович (Володимир Журавель - ред.), До якого я ставлюся, ставився і буду ставитися з великою повагою, з величезною любов'ю", - сказав Мілевський.