Зінченко продовжить контракт з Манчестер Сіті найближчим часом

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко підпише з клубом новий контракт, який незабаром анонсують офіційно.

Про це повідомляє видання London Evening Standard. Натомість, видання The Telegraph уточнює, що Олександр підпише нову 5-річну угоду з Сіті.

Футболіст національної збірної України вразив головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу своєю грою на позиції лівого захисника в ході минулого сезону, де Зінченко замінив травмованого Бенжамена Менді.

Спочатку в плани керівництва Сіті входило підписання нового лівого захисника, а в пресі були повідомлення про інтерес до гравця Лестера Бену Чілуеллу. Однак прекрасна форма Зінченко спонукала клуб відмовитися від зайвих витрат.

В ході минулого сезону Зінченко взяв участь у 29 матчах своєї команди у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, кампанія ознаменувалася для підопічних Гвардіоли першим в історії англійського футболу домашнім потройнем: команда виграла Прем'єр-лігу, Кубок Англії і Кубок англійської ліги.

Джерело - Чемпіон.