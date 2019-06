Мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу представив півзахисника Едена Азара.

На презентації група уболівальників вимагала придбання форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе і голосно викрикувала прізвище француза.

