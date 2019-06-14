Мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу представив півзахисника Едена Азара.

На презентації група уболівальників вимагала придбання форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе і голосно викрикувала прізвище француза.

"We want Mbappè!" 🗣



Real Madrid fans know who they want next 🤑pic.twitter.com/s0Za47up4S — Goal (@goal) 13 июня 2019 г.

Презентацію Азара відвідали 50 тисяч осіб. Лише представлення Криштіану Роналду у 2009-му році відвідало більше людей (80 тисяч).

Нагадаємо, що Мбаппе визнаний найдорожчим футболістом світу.

Джерело - Чемпіон.