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Став відомий найдорожчий гравець світу

Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе зайняв першу сходинку в рейтингу найдорожчих футболістів світу.

Склав рейтинг CIES Football Observatory.

На вартість футболістів впливали їх вік, позиція, особисті успіхи в іграх за клуб і збірну, а також успіхи їх команд і рівень ліги.

Кріштіану Роналду, оцінений в 118 млн євро, виявився на 20-му місці рейтингу.

Найдорожчим воротарем є Аліссон Беккер з Ліверпуля (107 млн ​​євро), його одноклубник Трент Александер-Арнольд - найдорожчий захисник (130 млн), півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба - найбільш дорогий в своєму амплуа (125 млн), а вищезгаданий Кіліан Мбаппе - найдорожчий форвард.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе націлений змінити клуб. Також Мбаппе встановив власний антирекорд.

Джерело - football.ua.

#Мбаппе, #ПСЖ, #Роналду
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