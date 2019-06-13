Став відомий найдорожчий гравець світу

Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе зайняв першу сходинку в рейтингу найдорожчих футболістів світу.
Склав рейтинг CIES Football Observatory.
На вартість футболістів впливали їх вік, позиція, особисті успіхи в іграх за клуб і збірну, а також успіхи їх команд і рівень ліги.
Кріштіану Роналду, оцінений в 118 млн євро, виявився на 20-му місці рейтингу.
Найдорожчим воротарем є Аліссон Беккер з Ліверпуля (107 млн євро), його одноклубник Трент Александер-Арнольд - найдорожчий захисник (130 млн), півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба - найбільш дорогий в своєму амплуа (125 млн), а вищезгаданий Кіліан Мбаппе - найдорожчий форвард.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе націлений змінити клуб. Також Мбаппе встановив власний антирекорд.
Джерело - football.ua.