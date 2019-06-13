Телеканал Футбол запропонував клубам УПЛ 450 млн за трансляцію ігор

Та не всі погодилися

Телеканали Футбол 1/2 зробили пропозицію всім клубам української Прем'єр-ліги про створення єдиного ТВ-пулу терміном на 3 роки.

Про це повідомляє Tribuna.com.

На засіданні УПЛ телетранслятор озвучив цифру в 450 мільйонів гривень за три сезони (в середньому близько 5,6 мільйона доларів за сезон) і був готовий показувати всі матчі чемпіонату України.

Однак не всі клуби підтримали цю пропозицію. Відмовилися від єдиного ТВ-пулу Динамо, Зоря і СК Дніпро-1. Пізніше свій голос за підтримку пропозиції ТК Футбол 1/2 відкликала і Десна.

Раніше повідомлялося, що Вацко припинив співпрацю із телеканалом Футфбол. Але потім цю інформацію спростували.

Джерело - tribuna.com.