Футбол спростував звільнення Вацка

Відомий український коментатор Віктор Вацко продовжить роботу на телеканалі Футбол

Відомий український коментатор Віктор Вацко не звільнявся із телеканалу Футбол, а пішов у відпустку.

Про це розповів спеціаліст із зв'язків з громадськістю телеканалу Футбол Данило Вереітін.

"На даний момент Віктор Вацко є співробітником телеканалів "Футбол 1/2". Він відпрацював два матчі збірної України у Львові, і після закінчення сезону, як і більшість коментаторів відправився у відпустку. Не вірте непідтвердженій інформації", – розповів він.

Відзначимо, що Вацко працюває на Футболі із 2010 року. Щоправда коментатор робив перерву в роботі у період із серпня 2012 по липень 2013, коли він був віце-президентом футбольного клубу Карпати Львів.

Раніше, голова профспілки футболістів Олег Печерний повідомив, що Віктор Вацко більше не працює на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.

Джерело - Чемпіон.