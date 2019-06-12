Відомий український коментатор ВІктор Вацко не буде працювати на телеканалі Футбол

Український коментатор Віктор Вацко більше не працює на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.

Про це розповів голова профспілки футболістів Олег Печерний.

"За достовірною інформацією, "Великий коментатор" Віктор Вацко покинув телеканали Футбол 1/2. Мало платять, "Роттердам +" закінчився! Напевно, піде в депутати?", – розповів Печерний у Facebook.

Відзначимо, що Вацко працював на Футболі із 2010 року. Щоправда у період із серпня 2012 по липень 2013 був віце-президентом футбольного клубу Карпати Львів.

Раніше, Віктор Вацко розповів, що декілька клубів не отримали атестат на участь у наступному сезоні УПЛ.

Нагадаємо, збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу.

Джерело - ua.tribuna.com.