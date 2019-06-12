Український коментатор Віктор Вацко більше не працює на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.
Про це розповів голова профспілки футболістів Олег Печерний.
"За достовірною інформацією, "Великий коментатор" Віктор Вацко покинув телеканали Футбол 1/2.
Мало платять, "Роттердам +" закінчився! Напевно, піде в депутати?", – розповів Печерний у Facebook.
Відзначимо, що Вацко працював на Футболі із 2010 року. Щоправда у період із серпня 2012 по липень 2013 був віце-президентом футбольного клубу Карпати Львів.
Раніше, Віктор Вацко розповів, що декілька клубів не отримали атестат на участь у наступному сезоні УПЛ.
Нагадаємо, збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу.
Джерело - ua.tribuna.com.