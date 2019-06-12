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Вацко припинив співпрацю із телеканалом Футбол

Сьогодні 08:55 1839 0
Відомий український коментатор ВІктор Вацко не буде працювати на телеканалі Футбол
Вацко припинив співпрацю із телеканалом Футбол

Український коментатор Віктор Вацко більше не працює на телеканалах Футбол 1 та Футбол 2.

Про це розповів голова профспілки футболістів Олег Печерний.

"За достовірною інформацією, "Великий коментатор" Віктор Вацко покинув телеканали Футбол 1/2.

Мало платять, "Роттердам +" закінчився! Напевно, піде в депутати?", – розповів Печерний у Facebook.

Відзначимо, що Вацко працював на Футболі із 2010 року. Щоправда у період із серпня 2012 по липень 2013 був віце-президентом футбольного клубу Карпати Львів.

Раніше, Віктор Вацко розповів, що декілька клубів не отримали атестат на участь у наступному сезоні УПЛ.

Нагадаємо, збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу.

Джерело - ua.tribuna.com.

#Вацко, #Футбол 1
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