Шевчук може очолити команду першої ліги

На тренерському містку Волині можуть відбутися зміни

Головний тренер Волині Андрій Тлумак може очолити Карпати після того, як програв їм у плей-оф. Луцька команда в свою чергу запросить В'ячеслава Шевчука.

Про це повідомляє Спортивка.

Саме львів'янам Волинь програла у плей-оф за право виходу в УПЛ, а після матчу місцеві вболівальники чинили безлади, за що команда отримала технічну поразку у матчі з Карпатами, Тлумака ж покарали дискваліфікацією .

Шевчук у сезоні 2018/19 розпочав свою тренерську кар'єру. Першим його клубом став донецький Олімпік.

Нагадаємо Шевчук залишив Олімпік у квітні 2019 року. Раніше анонсувалося, що В'ячеслав Шевчук пройде стажування в італійському футбольному клубі Кальярі.

Джерело - Спортивка.