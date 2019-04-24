Український тренер стажуватиметься в клубі Серії А

39-річний колишній головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук пройде стажування в італійському футбольному клубі Кальярі.

Про це написав український журналіст Ігор Бурбас у своємі Twitter.

Навіть якщо виграє геть усі матчі - все одно в кінці сезону Климовський залишить Олімпік, бо не має ліцензії ПРО.

А от його попередник Шевчук не планує в найближчі місяці повертатись до роботи. У планах - набратися тренерського досвіду за кордоном. Пріоритет -стажування у Кальярі