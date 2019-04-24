Український тренер стажуватиметься в клубі Серії А

39-річний колишній головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук пройде стажування в італійському футбольному клубі Кальярі.
Про це написав український журналіст Ігор Бурбас у своємі Twitter.
Навіть якщо виграє геть усі матчі - все одно в кінці сезону Климовський залишить Олімпік, бо не має ліцензії ПРО.— Igor Burbas (@iburbas) 24 April 2019
А от його попередник Шевчук не планує в найближчі місяці повертатись до роботи. У планах - набратися тренерського досвіду за кордоном. Пріоритет -стажування у Кальярі
Шевчук очолював Олімпік з жовтня 2018-го по квітень 2019-го року.
Нагадаємо, Бакалов може очолити Олімпік.
Джерело - Чемпіон.