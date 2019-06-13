Вест Бромвіч підписав іменитого тренера

Вест Бромвіч призначив хорвата Славена Білича головним тренером.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Дрозди" узгодили контракт з хорватським фахівцем на 2 роки. Вест Бромвіч за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу посів 4-те місце, але не зміг пробитись через плей-оф в найвищий англійський дивізіон.
Introducing #SuperSlav 🇭🇷 pic.twitter.com/3IBW0pbVFJ— West Bromwich Albion (@WBA) 13 June 2019
Останнім місцем роботи Білича був аравійський Аль-Іттіхад. 50-річний фахівець відомий своєю роботою у збірній Хорватії, Бешикташі та Вест Гемі.
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Джерело - Чемпіон.