Вест Бромвіч підписав іменитого тренера

Вест Бромвіч призначив хорвата Славена Білича головним тренером.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Дрозди" узгодили контракт з хорватським фахівцем на 2 роки. Вест Бромвіч за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу посів 4-те місце, але не зміг пробитись через плей-оф в найвищий англійський дивізіон.

Останнім місцем роботи Білича був аравійський Аль-Іттіхад. 50-річний фахівець відомий своєю роботою у збірній Хорватії, Бешикташі та Вест Гемі.

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Джерело - Чемпіон.