Манчестер Юнайтед презентував новачка

Деніел Джеймс офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Півзахисник підписав з червоними дияволами контракт на 5 років. Імовірно, клуб заплатив Суонсі за Джеймса 15 мільйонів євро.
Signed, sealed, delivered — he's ours! ✍️@Daniel_James_97 #MUFC pic.twitter.com/6RoVm7JYNQ— Manchester United (@ManUtd) 12 июня 2019 г.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавився голкіпером Аякса
Також повідомлялося, що Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.
Джерело - Офіційний сайт Манчестер Юнайтед.