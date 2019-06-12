Манчестер Юнайтед презентував новачка

Його вартість 15 млн фунтів

Деніел Джеймс офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Півзахисник підписав з червоними дияволами контракт на 5 років. Імовірно, клуб заплатив Суонсі за Джеймса 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавився голкіпером Аякса

Також повідомлялося, що Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело - Офіційний сайт Манчестер Юнайтед.