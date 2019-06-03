Лондонський Челсі передумав звільняти свого нинішнього тренера Мауріціо Саррі, який бажає працювати в Ювентусі.

Про це повідомляє The Independent.

Таким чином, чемпіони Італії зобов'язані будуть виплатити компенсацію за достроковий розрив тренером контракту в розмірі 5 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що агент Саррі вже провів попередні переговори з керівництвом британського клубу і, отримавши попередню згоду на розірвання контракту, відправився в Турин.

Посада головного тренера Ювентуса залишається вакантною після того, як стало відомо про відхід з команди Массіміліано Аллегрі.

Джерело - FootBoom.