Італійська Рома та донецький Шахтар проведуть товариський матч цього або наступного літа.

Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Коли Паулу йшов у Рому, ми домовилися, щоб римляни приїхали до Харкова провести товариський матч. Це цікаво для вболівальників: наш новий тренер, наш колишній тренер, оновленні команди в одного й іншого. Я думаю, буде повний стадіон, щоб подивитися це протистояння", - заявив функціонер.