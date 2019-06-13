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Шахтар та Рома проведуть товариський матч

Сьогодні 13:18 434 0
Це є однією з умов переходу Паули Фонсеки в римський клуб
Шахтар та Рома проведуть товариський матч

Італійська Рома та донецький Шахтар проведуть товариський матч цього або наступного літа.

Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Коли Паулу йшов у Рому, ми домовилися, щоб римляни приїхали до Харкова провести товариський матч. Це цікаво для вболівальників: наш новий тренер, наш колишній тренер, оновленні команди в одного й іншого. Я думаю, буде повний стадіон, щоб подивитися це протистояння", - заявив функціонер.

Нагадаємо, Шахтар вимагає у Роми 20 мільйонів за Ісмаїлі.

Також, Рома може підписати Степаненка.

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

#Шахтар, #Рома, #Фонсека
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