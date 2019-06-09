Рома може підписати Степаненка

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко перебуває у трансферному списку Роми.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

В першу чергу італійський клуб хоче підписати гравця Аяксу Донні ван де Бека, за якого доведеться заплатити близько 50 млн євро. Також у трансферних цілях Роми Флорентіно із Бенфіки та Бруно Гімараєш із Атлетіко Паранаенсі.

Трансфер українця може здійснитися через його невелику трансферну вартість та його співпрацю із майбутнім тренером Роми Пауло Фонсекою.

Раніше повідомлялося, що Фонсека домовився з Ромою.

Нагадаємо, що Фонсека готовий заплатити частину своєї клаусули Шахтарю.

Джерело - football.ua.