Кияни винні нідерландцю гроші

Колишній гравець київського Динамо Джермейн Ленс має намір судитися зі столичною командою.

Про це повідомляє офіційний сайт Спортивно-арбітражного суду.

Причиною цього є заборгованість "біло-синіх" перед 31-річним футболістом.

Нідерландець, який виступав за Динамо з 2013 до 2015-го, зазначив, що клуб повинен йому 241 тисячу євро зарплати, валютну різницю на суму близько 19 тисяч євро, преміальні в розмірі 50 тисяч доларів за перемогу в чемпіонаті та кубку, а також витрати на житло - 8 тисяч доларів.

Слухання справи Ленс - Динамо відбудеться 31 липня в Лозанні

Нагадаємо, юний бельгійський захисник відхилив пропозицію Динамо.

Також, Динамо та Шахтар хочуть підписати таланта Карпат.

Джерело - офіційний сайт Спортивно-арбітражного суду Лозанни.