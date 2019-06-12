Українські клуби Динамо та Шахтар хочуть переманити 16-річного гравця молодіжної команди Карпати Максима Хланя.

Про це повідомляє в Telegram-каналі журналіст Кирило Крижановський.

Керівництво Шахтаря має намір обійти киян у боротьбі за юне дарування Карпат.

За інформацією журналіста, у підписанні 16-річного Максима Хланя також зацікавлений один із іспанських клубів, який вже запропонував гравцю контракт.

Хлань вже дебютував в чемпіонаті України U-19 у складі Карпат. У 16-річному віці він провів у весняній частині сезону 7 матчів, в яких двічі вийшов в основі. Також він регулярно грає за збірну України свого віку.

Відзначимо, що Хлань до 12 років займався в академії Динамо, після чого переїхав у Львів.

Нагадаємо, збірна України переграла Італію і вийшла у фінал юнацького чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.