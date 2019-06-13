Захисник бельгійського Остенде Ваут Фас міг продовжити кар'єру в Україні, до гравця проявляло інтерес київське Динамо.
Про це повідомляє Футбол газета.
21-річний футболіст зізнався , що отримав пропозиції стосовно трансферу від Динамо та Краснодара, але відхилив їх.
Також гравець зауважив, що вважає, що йому ще рано змінювати команду та в подальшому не виключає свій переїзд в один з чемпіонатів, де виступають вищезгадані клуби.
Нагадаємо, Динамо та Шахтар хочуть підписати таланта Карпат.
Раніше збірна України переграла Італію і вийшла у фінал юнацького чемпіонату світу.
Джерело - Футбол газета.