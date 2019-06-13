У першому півфінальному матчі плей-оф за вихід у Ла-Лігу Депортіво вдома обіграв Малагу з рахунком 4:2.
Українець Євген Селезньов до заявки на матч не потрапив, однак у нападі грав орендований у Шахтаря Густаво Бланко-Лещук.
Чемпіонат Іспанії, Сегунда
Плей-оф, перший матч
12 червня
Депортіво - Малага 4:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 18 Родрігес, 1:1 - 21 Луна(П), 1:2 - 37 Онтіверос, 2:2 - 56 Моньіно, 3:2 - 63 Луна, 4:2 - 78 Валле
Нагадаємо, Малага призначила нового головного тренера.
Раніше повідомлялося, що Селезньов старанно вивчає іспанську мову.
Джерело - Чемпіон.