Клуб Селезньова призначив нового головного тренера

Новим головним тренером Малаги став колишній гравець Реала Віктор Санчес.

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

43-річний Санчес є вихованцем Реала та провів за основну команду 65 матчів з 1996 по 1998 рік. Раніше він тренував Депортіво, Олімпіакос та Бетіс.

Нагадаємо, Малага відправила у відставку Хуана Муньіса, який взимку запросив у команду Євгена Селезньова. До слова, за "анчоусів" на правах оренди із Шахтаря виступає Густаво Бланко Лещук.

Наразі Малага посідає 6-е місце в турнірній таблиці іспанської Сегунди.

Джерело - Чемпіон.