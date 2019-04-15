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Клуб Селезньова призначив нового головного тренера

Сьогодні 20:13 324 0
Клуб Селезньова призначив нового головного тренера

Новим головним тренером Малаги став колишній гравець Реала Віктор Санчес.

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. 

43-річний Санчес є вихованцем Реала та провів за основну команду 65 матчів з 1996 по 1998 рік. Раніше він тренував Депортіво, Олімпіакос та Бетіс.

Нагадаємо,  Малага відправила у відставку Хуана Муньіса, який взимку запросив у команду Євгена Селезньова. До слова, за "анчоусів" на правах оренди із Шахтаря виступає Густаво Бланко Лещук.

Наразі Малага посідає 6-е місце в турнірній таблиці іспанської Сегунди.

Джерело - Чемпіон.

#Малага, #Селезньов, #Санчес
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