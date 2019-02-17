Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО

Український форвард Малаги Євген Селезньов працює над вивченням іспанської мови.

Відповідне відео з'явилося у клубному Twitter.

MCFTV| No todo va a ser estudiar a las defensas rivales... 🤓📚



Seleznov es un alumno aplicado y nunca falta a su clase de español 🇪🇸#ProgresaAdecuadamente pic.twitter.com/cKWbf4NcfM — Málaga CF (@MalagaCF) 16 лютого 2019 р.

Зазначимо, що сьогодні, 17 лютого Малага зіграє з Райо Махаонда у рамках 26 туру Сегунди та має шанс у разі перемоги очолити турнірну таблицю.

Нагадаємо, Селезньов став гравцем Малаги. Також Селезньов підтримав Ракицького.

Джерело - Чемпіон.

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