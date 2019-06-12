Донецький Олімпік залишиться в УПЛ

Наступний сезон дискваліфікований донецький Олімпік розпочне в українській прем’єр-лізі.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Всі клуби підтримали Олімпік у Прем‘єр-лізі на наступний сезон! Вони легалізували договірні матчі в українському футболі! І загалом корупцію! Значить так було можна і можна буде! Тепер хай більше ніхто не плачеться, що хтось комусь здає, чи судді беруть гроші! Клуби самі винні!!", – написав журналіст.

Відзначимо, що Атестаційний комітет Української асоціації футболу відмовив у видачі атестату Олімпіку на наступний сезон. Таке рішення пов’язано із тим, що клубні команди U-21 і U-19 отримали дискваліфікацію за договірні матчі. Згідно із регламентом, у клубу УПЛ має бути молодіжна і юніорська команди.

Нагадаємо, біля Української Асоціації футболу відбувся мітинг на підтримку донецького Олімпіка.

Джерело - Чемпіон.