Найближчим часом нападника Луку Йовича офіційно представлять гравцем мадридського Реалу
Про це повідомила прес-служба клубу.
Сьогодні Йович успішно пройшов медогляд в одному із медичних закладів Мадрида.
Контракт із Реалом сербський нападник підписав минулого тижня. Нападник гратиме за клуб впродовж шести років та зможе заробити близько 70 млн євро.
У попередньому сезоні 21-річний футболіст провів 47 матчів за Айнтрахт, в яких відзначився 27 забитими м’ячами та зробив сім результативних передач.
Нагадаємо, Зідан переконав Реал купити Погба.
Раніше, Наполі зацікавився півзахисником Реала.
Джерело - sportarena.com.