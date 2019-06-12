Сербський нападник буде виступати за Реал

Найближчим часом нападника Луку Йовича офіційно представлять гравцем мадридського Реалу

Про це повідомила прес-служба клубу.

Сьогодні Йович успішно пройшов медогляд в одному із медичних закладів Мадрида.

Контракт із Реалом сербський нападник підписав минулого тижня. Нападник гратиме за клуб впродовж шести років та зможе заробити близько 70 млн євро.

У попередньому сезоні 21-річний футболіст провів 47 матчів за Айнтрахт, в яких відзначився 27 забитими м’ячами та зробив сім результативних передач.

Нагадаємо, Зідан переконав Реал купити Погба.

Раніше, Наполі зацікавився півзахисником Реала.

Джерело - sportarena.com.