Наполі зацікавився півзахисником Реала

Півзахисник Реала може продовжити кар'єру в Італії

Наполі цього літа спробує підписати півзахисника Реала Хамеса Родрігеса. Колумбієць є пріоритетною трансферною метою для клубу з Неаполя.

Про це повідомляє corrieredellosport.it.

Бачити Родрігеса в Наполі хоче особисто головний тренер команди Карло Анчелотті, який вже працював з Хамеса в Реалі і Баварії.

Раніше Родрігес залишив Баварію: термін 2-річної оренди закінчився, а викуповувати колумбійця за 42 млн євро мюнхенський клуб не захотів.

Нагадаємо, Родрігес може стати частиною угоди по трансферу Поля Погба в Реал.

Джерело - sport.ua.