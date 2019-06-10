Наполі зацікавився півзахисником Реала

Наполі цього літа спробує підписати півзахисника Реала Хамеса Родрігеса. Колумбієць є пріоритетною трансферною метою для клубу з Неаполя.
Про це повідомляє corrieredellosport.it.
Бачити Родрігеса в Наполі хоче особисто головний тренер команди Карло Анчелотті, який вже працював з Хамеса в Реалі і Баварії.
Раніше Родрігес залишив Баварію: термін 2-річної оренди закінчився, а викуповувати колумбійця за 42 млн євро мюнхенський клуб не захотів.
Нагадаємо, Родрігес може стати частиною угоди по трансферу Поля Погба в Реал.
Джерело - sport.ua.