Наставником Шахтаря знову буде португалець

Донецький Шахтар знайшов заміну Пауло Фонсеці на посаді головного тренера команди.

Генеральний директор Шахтаря Андрій Палкін провів зустрічі із наставником португальської Віторії Луїсом Кастро, із яким були узгоджені умови особистого контракту.

Спеціаліст підпише із "гірниками" контракт терміном на два роки. Інші умови договору невідомі.

Луїс Кастро наразі очолює португальську Віторію. Раніше 57-річний спеціаліст працював у системі Порту – із 2006 по 2016 рік. Зокрема він змінив Фонсеку під час сезону у 2014 році.

У минулому сезоні він із своїм клубом зайняв 5-те місце та пробився у Лігу Європи.

Нагадаємо, екс-тренер донецького Шахтаря Пауло Фонсека очолив Рому.

Раніше, Фонсека заявив, що отримав в Україні унікальний досвід та пишається часом проведеним у клубі.

Джерело - sportarena.com.