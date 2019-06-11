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Фонсека: в Україні я отримав унікальний досвід

Сьогодні 12:38 434 0
Екс-тренер Шахтаря Пауло Фонсека розповів про здобутки на посаді тренера донецького клубу
Фонсека: в Україні я отримав унікальний досвід

Екс-тренер Шахтаря Пауло Фонсека отримав в Україні унікальний досвід та пишається часом проведеним у клубі.

Про це він заявив прес-службі донецького клубу.

"Україна багато чого мені дала: тут ми перемагали і вигравали трофеї, тут я отримав унікальний досвід. Але головне, що я тут здобув, – це люди. Люди, які були поруч щодень, вірили в мене й підтримували.

Я пишаюся часом, проведеним у Шахтарі. Єдине, про що шкодую, це те, що так і не побачив Донбас Арени, не відчув неймовірної атмосфери домашніх трибун, про яку так багато чув. Серце Шахтаря – в Донецьку, і мені шкода, що я так і не зіграв там", – розповів Фонсека.

Раніше повідомлялося, що Фонсека очолив Рому.

Нагадаємо, півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко перебуває у трансферному списку Роми.

Джерело - Чемпіон.

#Фонсека, #Шахтар
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