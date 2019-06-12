Де Хеа проведе переговори із Манчестер Юнайтед

Давід де Хеа не може домовитися із Манчестер Юнайтед

Іспанський голкіпер Манчестер Юнайтед вже протягом 18 місяців не може домовитися про новий контракт із клубом.

Про це повідомляє Telegraph.

За інформацією видання, 28-річний голкіпер збірної Іспанії очікує на новий раунд переговорів із Манчестер Юнайтед.

Попередні переговори не дали результатів. Оскільки де Хеа вимагав заробітну плату в 500 тис фунтів на тиждень, але клуб не зміг прийняти такі умови.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавився голкіпером Аякса.

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Джерело - football.ua.