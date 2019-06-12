Де Хеа проведе переговори із Манчестер Юнайтед

Іспанський голкіпер Манчестер Юнайтед вже протягом 18 місяців не може домовитися про новий контракт із клубом.
Про це повідомляє Telegraph.
За інформацією видання, 28-річний голкіпер збірної Іспанії очікує на новий раунд переговорів із Манчестер Юнайтед.
Попередні переговори не дали результатів. Оскільки де Хеа вимагав заробітну плату в 500 тис фунтів на тиждень, але клуб не зміг прийняти такі умови.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавився голкіпером Аякса.
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Джерело - football.ua.