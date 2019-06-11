Манчестер Юнайтед зацікавився голкіпером Аякса

Манкуніанці зацікавилися голкіпером Аякса Андре Онана.

Манкуніанці зацікавилися голкіпером Аякса Андре Онана, який може замінити Давида Де Хеа у разі його від'їзду.

Про це повідомляє The Independent.

Червоні дияволи також роздумували над кандидатурою Яна Хмари з Атлетіко, але за словенця доведеться заплатити близько 100 млн фунтів, у той час, як за Онана - близько 40.

У Де Хеа залишається рік за контрактом з Юнайтед, і поки що сторони не домовилися про продовження угоди. Є ймовірність, що МЮ прийме солідну пропозицію по Давиду, щоб не втратити його наступного літа безкоштовно.

Інтерес до Де Хеа приписують Ювентусу і ПСЖ .

Манчестер Юнайтед в минулому сезоні посів шосте місце в Прем'єр-лізі і не потрапив до Ліги чемпіонів.

Лідер та капітан Барселони Ліонель Мессі озвучив клубу своє бачення трансферної кампанії на найближче міжсезоння: у його плани входить придбання Андре Онана.

Джерело - football.ua.