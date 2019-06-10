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В УПЛ визначилися з найкращим футболістом травня

Сьогодні 15:31 240 0
Півзахисник Карпат Сергій Мякушко гідний такої нагороди
В УПЛ визначилися з найкращим футболістом травня

За підсумками проведеного Прем'єр-лігою голосування півзахисник Карпат Сергій Мякушко був названий найкращим гравцем чемпіонату України в травні.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

У голосуванні також брали участь переможці номінації Найкращий гравець туру: Арні Вілхьялмссон, Олександр Зубков, Жуніор Мораес, Віктор Циганков, Дентінью.

Сергій Мякушко, як і Матар з Карлосом Де Пеной, номінувалися з боку експертної ради УПЛ.

У підсумку з результатом в 41% голосів переміг Мякушко, другим став Вілхьялмссон (37%), а третім - Циганков (10%).

У сезоні, що завершився Мякушко зіграв за Карпати в 35 матчах у всіх турнірах, забивши 8 голів і зробивши 4 асисти.

Нагадаємо, Циганков частіше за всіх визнавався найкращим гравцем туру УПЛ.

Також повідомлялося, декілька клубів не отримали атестат на участь у наступному сезоні УПЛ.

Джерело - Офіційний сайт УПЛ.

#найкращий гравець травня, #УПЛ, #Мякушко
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