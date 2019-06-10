В УПЛ визначилися з найкращим футболістом травня

За підсумками проведеного Прем'єр-лігою голосування півзахисник Карпат Сергій Мякушко був названий найкращим гравцем чемпіонату України в травні.
Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
У голосуванні також брали участь переможці номінації Найкращий гравець туру: Арні Вілхьялмссон, Олександр Зубков, Жуніор Мораес, Віктор Циганков, Дентінью.
Сергій Мякушко, як і Матар з Карлосом Де Пеной, номінувалися з боку експертної ради УПЛ.
У підсумку з результатом в 41% голосів переміг Мякушко, другим став Вілхьялмссон (37%), а третім - Циганков (10%).
У сезоні, що завершився Мякушко зіграв за Карпати в 35 матчах у всіх турнірах, забивши 8 голів і зробивши 4 асисти.
Нагадаємо, Циганков частіше за всіх визнавався найкращим гравцем туру УПЛ.
Також повідомлялося, декілька клубів не отримали атестат на участь у наступному сезоні УПЛ.
Джерело - Офіційний сайт УПЛ.