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Олександр Караваєв про перемогу синьо-жовтих над Люксембургом.
Головне, що ми лідируємо у групі - Караваєв

Для збірної України у відборі до Євро-2020 два спарені матчі із Сербією та Люксембургом пройшли на одному диханні.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Поєдинок із Люксембургом відрізнявся від попереднього протистояння із Сербією. Якщо балканці дозволяли нам грати, матч проходив на зустрічних курсах, то збірна Люксембургу повністю зосередилася на обороні, і зламати такий насичений захист було непросто. Тим більше, що, відкривши рахунок у дебюті, надалі ми не досягли успіху з реалізацією. Зараз рівень європейських збірних помітно вирівнявся, крім того, провести два спарені матчі на одному диханні надзвичайно складно. Тут важливо було проявити тактичну гнучкість і домогтися максимального результату. Нам це вдалося, хоча, згоден, особливої ​​динаміки в наших діях не було, що полегшувало гостям завдання зберегти інтригу в поєдинку до фінального свистка. Важливо, що все, що говорив Андрій Миколайович, виконувалося. Йому знову вдалося достукатися до нас, ми чудово розуміли, що від нас вимагається. Так, не все виходило, але головне, що ми закріпилися на першому місці в групі, зберігши свої ворота в недоторканості. Для мене як для захисника це дуже важливо", - цитує Олександра Караваєва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що Україна перемогла Люксембург з рахунком 1:0. Андрій Шевченко назвав причину важкої гри проти Люксембургу.

Джерело - УАФ.

#Караваєв, #Україна, #Люксембург
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