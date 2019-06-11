У другій половині гра склалася важко, оскільки ніхто не хотів ризикувати.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко, повідомляє прес-служба УАФ.

"Гра склалася важко в другому таймі тому, що треба було реалізовувати моменти в першому. Ризикувати ніхто не хотів, наша збірна трохи відійшла, хлопці зайняли правильні позиції, намагалися забити завдяки швидкому виходу з оборони в атаку. Можливості були, але ми їх не реалізували", – розповів наставник збірної.