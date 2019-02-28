Чорноморець підписав колишнього нападника збірної Ісландії

Екс-гравець молодіжних і юнацьких збірних Ісландії Арні Вільхамссон підписав контракт з одеським Чорноморцем.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нападник буде виступати за "моряків" на правах оренди, укладеної з ФК Брук-Бет Термаліца (Польща).

У професійній кар'єрі футболіста, Вільхамссон провів 151 офіційний матч і забив 46 голів. Зіграв у юнацькій 10 матчів, молодіжної 10 матчів, 8 голів і першої статті 1 матч збірних Ісландії.

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Джерело - Чорноморець.