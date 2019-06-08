Ювентус підпише контракт із Саррі

Наступного тижня Ювентус оголосить ім’я нового головного тренера, яким стане Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Джерело видання стверджує, що Саррі вже узгодив контракт із Ювентусом. Протягом тижня він буде представлений у ролі головного тренера команди.

Контракт наставника із туринським клубом буде розрахований на три роки. Спеціаліст буде заробляти 7 млн євро в рік.

Раніше, головний тренер Челсі Мауріціо Саррі відповів вболівальникам Наполі, які звинувачують його у зраді.

Нагадаємо, президент Ювентуса зустрівся з італійцем в Баку під час фіналу Ліги Європи.

Джерело - football.ua.