Я не зрадник – Саррі

Завжди дотримую своє слово, ніколи не стверджував, що буду тренувати Наполі до останніх днів.
Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі відповів вболівальникам Наполі, які звинувачують його у зраді, повідомляє Саррі A Bola.
"Я не зрадник. Зрадник - це той, хто уникає викликів, хто віддає перевагу особистим цілям, а не колективним. Я ж завжди поважав передню частину футболки, де знаходиться емблема клубу, а не задню, де написано ім’я. Для мене інтереси колективу найважливіші", – розповів він.
Раніше повідомлялося, що Саррі погодив контракт з Ювентусом.
Нагадаємо, президент Ювентуса зустрівся з італійцем в Баку під час фіналу Ліги Європи.
Джерело - tsn.ua.