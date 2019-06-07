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Я не зрадник – Саррі

Сьогодні 21:15 183 0
Я не зрадник – Саррі

Завжди дотримую своє слово, ніколи не стверджував, що буду тренувати Наполі до останніх днів.

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі відповів вболівальникам Наполі, які звинувачують його у зраді, повідомляє Саррі A Bola.

"Я не зрадник. Зрадник - це той, хто уникає викликів, хто віддає перевагу особистим цілям, а не колективним. Я ж завжди поважав передню частину футболки, де знаходиться емблема клубу, а не задню, де написано ім’я. Для мене інтереси колективу найважливіші", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що Саррі погодив контракт з Ювентусом.

Нагадаємо, президент Ювентуса зустрівся з італійцем в Баку під час фіналу Ліги Європи.

Джерело - tsn.ua.

#Саррі, #Ювентус, #Наполі
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