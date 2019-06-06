Фонсека готовий заплатити частину своєї клаусули Шахтарю

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека став ще ближче до переїзду в Рому.

Про це повідомляє італійський журналіст Джованні Капуано на своїй сторінці в Twitter.

Наставник з клубом узгодили всі деталі трирічного контракту і Фонсека відправився в Україну залагоджувати розрив контракту з Шахтарем.

За даними джерела, португальський тренер, якщо знадобитися, погодився самостійно оплатити частину п'ятимільйонної клаусули Шахтарю, щоб перейти в Рому.

Tra #Fonseca e la #Roma c'è accordo totale e un patto di ferro. Il tecnico vola in Ucraina per liberarsi dallo Shakhtar ed è disponibile anche a pagare parte della clausola da 5 milioni se dovessero esserci problemi



(#CorSport) — Giovanni Capuano (@capuanogio) 6 июня 2019 г.

Нагадаємо, за словами Луческу Фонсека заслужив попрацювати у Ромі.

Також Фігу запевнив, що тренер Шахтаря принесе Ромі користь.

Джерело - Чемпіон.