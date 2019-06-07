ЗМІ: Фонсека домовився з Ромою

Схоже Шахтарю доведеться шукати нового тренера

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека, швидше за все, очолить Рому.

Про це повідомляє Sky Sport.

Відзначається, що 46-річний фахівець вже домовився з римським клубом. Його прибуття очікується 10 червня.

Італійський журналіст Джанлука Ді Марціо і зовсім стверджує, що 46-річний португалець - новий коуч вовків.

Раніше повідомлялося, що Рома заплатить Шахтарю 2 млн євро за Фонсеку.

Нагадаємо, що Фонсека готовий заплатити частину своєї клаусули Шахтарю.

Також Новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго.

Джерело - Sky Sport.