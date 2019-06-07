ЗМІ: Фонсека домовився з Ромою

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека, швидше за все, очолить Рому.
Про це повідомляє Sky Sport.
Відзначається, що 46-річний фахівець вже домовився з римським клубом. Його прибуття очікується 10 червня.
Італійський журналіст Джанлука Ді Марціо і зовсім стверджує, що 46-річний португалець - новий коуч вовків.
Раніше повідомлялося, що Рома заплатить Шахтарю 2 млн євро за Фонсеку.
Нагадаємо, що Фонсека готовий заплатити частину своєї клаусули Шахтарю.
Також Новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго.
Джерело - Sky Sport.