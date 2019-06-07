Цітаішвілі пропустить півфінал Чемпіонату світу

Півзахисник молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не зіграє в півфіналі Чемпіонату світу U-20.

У чвертьфіналі проти Колумбії Цітаішвілі на 78-й хвилині отримав попередження. Жовта картка стала для нього другою на турнірі, тому він не може прийняти участь у наступному матчі.

Відзначимо, що вінгер Динамо на Чемпіонаті світу зіграв у чотирьох матчах та відзначився однією результативною передачею.

У 1/2 збірна України зустрінеться із переможцем пари Італія - Малі.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Раніше, збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу.

Джерело - football.ua.