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У лідера збірної України підозра на перелом

Сьогодні 20:35 469 0
У лідера збірної України підозра на перелом

Захисник Динамо Денис Попов може не допомогти збірній Україні на Чемпіонаті світу U-20  у Польщі.

Про це розповів журналіст Андрій Шахов у Facebook.

"З перемогою молодіжка! Ось тільки як би перемога не вийшла святковою. Дениса Попова повезли на рентген. Є великі побоювання, що там перелом. Здоров'я, Денис!", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що півзахисник молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не зіграє в півфіналі через дискваліфікацію.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #U-20, #Попов
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