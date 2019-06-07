У лідера збірної України підозра на перелом

Захисник Динамо Денис Попов може не допомогти збірній Україні на Чемпіонаті світу U-20 у Польщі.

Про це розповів журналіст Андрій Шахов у Facebook.

"З перемогою молодіжка! Ось тільки як би перемога не вийшла святковою. Дениса Попова повезли на рентген. Є великі побоювання, що там перелом. Здоров'я, Денис!", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що півзахисник молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не зіграє в півфіналі через дискваліфікацію.

Нагадаємо, збірна України вийшла у півфінал Чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.