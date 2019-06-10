Ми розуміємо важливість матчу - Конопля

Юнацька збірна України U-20 ретельно готується до півфінальної гри чемпіонату світу проти Італії, яка відбудеться 11 червня.
Про це розповів захисник юнацької збірної України U-20 Юхим Конопля.
"У тих, хто грав проти Колумбії у чвертьфіналі, зараз мінімальні навантаження, тренування було з акцентом на відновлення, розім’ялися, побігали. Також для емоцій пограли в тенісбол. В інших хлопців була більш інтенсивна робота, але без великих навантажень. Ми розуміємо важливість матчу, який на нас очікує, тому ретельно готуємося" - цитує Юхима Коноплю офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу U-20 Україна перемогла Колумбію, а Італія була сильнішою за Малі.
Пряму трансляцію матчу Україна - Італія можна буде переглянути на Чемпіоні.
Джерело - УАФ.