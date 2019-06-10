Рома знайшла заміну Джеко

Нападник "Ювентуса" Гонсало Ігуаїн може перебратися в інший клуб італійської Серії А.

Аргентинець може стати гравцем Роми, яка хоче придбати заміну для форварда Едіна Джеко.

Про це повідомляє Calciomercato.com

Керівництво вовків вже провело переговори з 31-річним футболістом і його оточенням, в результаті чого Гонсало дав згоду на перехід. Очікується, що найближчим часом римляни зв'яжуться з Ювентусом для узгодження трансферу.

Ігуаїн в минулому сезоні виступав на правах оренди спочатку за Мілан, а потім за Челсі. У складі россонері нападник взяв участь в 15 матчах італійської Серії А, в яких записав на свій рахунок 6 голів і 1 результативну передачу. За синіх Гонсало провів 14 ігор в англійській Прем'єр-лізі, відзначившись 5 забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося про відмову Челсі викупляти Ігуаїна в Ювентуса.

Джеко узгодив деталі особистого контракту з Інтером.

Джерело - Calciomercato.com.