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Рома знайшла заміну Джеко

Сьогодні 18:17 246 0
Нападник "Ювентуса" Гонсало Ігуаїн може перебратися в інший клуб італійської Серії А.
Рома знайшла заміну Джеко

Аргентинець може стати гравцем Роми, яка хоче придбати заміну для форварда Едіна Джеко.

Про це повідомляє Calciomercato.com

Керівництво вовків вже провело переговори з 31-річним футболістом і його оточенням, в результаті чого Гонсало дав згоду на перехід. Очікується, що найближчим часом римляни зв'яжуться з Ювентусом для узгодження трансферу.

Ігуаїн в минулому сезоні виступав на правах оренди спочатку за Мілан, а потім за Челсі. У складі россонері нападник взяв участь в 15 матчах італійської Серії А, в яких записав на свій рахунок 6 голів і 1 результативну передачу. За синіх Гонсало провів 14 ігор в англійській Прем'єр-лізі, відзначившись 5 забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося про відмову Челсі викупляти Ігуаїна в Ювентуса.

Джеко узгодив деталі особистого контракту з Інтером.

Джерело - Calciomercato.com.

#Рома, #Ювентус, #Ігуаїн
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