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Джеко узгодив деталі особистого контракту з Інтером

Сьогодні 11:29 557 0
Джеко узгодив деталі особистого контракту з Інтером

Інтер узгодив з боснійським нападником Едіном Джеко деталі особистого контракту. Деталі угоди не повідомляються. 

Про це повідомляє Calcio Mercato. 

Тепер "нерадзуррі" намагаються домовитись про трансфер із Ромою, яка хоче отримати за футболіста порядку 20 млн євро.

Інтер за підсумками сезону посів 4 сходинку в турнірній таблиці Серії А та пробився в Лігу чемпіонів, "вовки" завершили сезон на 6 позиції і готуватимуться до кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, Рома відмовилася продавати Ундера Евертону.

Також, Рома визначиться з новим коучем наступного тижня, Фонсека - у трійці кандидатів.

Джерело - Футбол 24.

#Джеко, #Рома, #Інтер
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