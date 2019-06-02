Челсі не збирається викупляти Ігуаїна

Аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн у наступному сезоні повернеться у туринський Ювентус.

Про це повідомляє Tuttosport.

У наступному сезоні Ігуаїн буде виступати під керівництвом Мауріціо Саррі, однак вже у Ювентусі. Невдовзі 60-річний спеціаліст має очолити клуб із Турина.

Відзначимо, що Ігуаїн в прем’єр-лізі провів 14 матчів за Челсі, в яких відзначився п’ятьма забитими м’ячами.

Нагадаємо, Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі не дивлячись на санкції ФІФА.

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Джерело - football.ua.