Арсенал-Київ може залишитися в УПЛ

Арсенал-Київ може зайняти місце донецького Олімпіка, який не отримав атестат на наступний сезон.

Атестаційний комітет Української асоціації футболу відмовив у видачі атестату Олімпіку. Таке рішення пов’язано із тим, що клубні команди U-21 і U-19 отримали дискваліфікацію за договірні матчі. Згідно із регламентом, у клубу УПЛ має бути молодіжна і юніорська команди.

Таким чином Арсенал-Київ може зайняти місце Олімпіка та продовжити виступи в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.

Нагадаємо, декілька клубів не отримали атестат на участь у наступному сезоні УПЛ.

Джерело - footballhub.