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Погба може отримати капітанську пов'язку

Сьогодні 15:30 518 0
Погба може отримати капітанську пов'язку

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може стати новим капітаном команди.

Про це повідомляють джерела ESPN.

На Олд Траффорд вважають, що капітанська пов'язка може стати для француза доводом на користь того, щоб залишитися в клубі.

Чинний капітан Червоних дияволів Антоніо Валенсія покине клуб влітку, не продовживши контракт, і відповідальна посада знову стане вакантною.

Згідно з інформацією ряду закордонних ЗМІ, яка з'являлася протягом сезону, Погба твердо вирішив піти з Манчестер Юнайтед після закінчення минулого сезону. Головним претендентом на його трансфер вважається Реал.

В ході минулого сезону Погба взяв участь в 47 матчах Юнайтед у всіх турнірах, забивши 16 голів і 11 передач.

Джерело - ESPN.

#Погба, #Реал, #Манчестер Юнайтед, #Сульшер
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