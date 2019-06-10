Головний винуватець в перемозі збірної України над збірною Сербії - Андрій Шевченко.

Таку думку висловив, на одному з сербських форумів, уболівальник під ніком Budo.

"Геніальний Шевченко. Схиляюся перед цією людиною. Він був неймовірним форвардом, одним з найкращих в історії футболу. Тепер же він став шикарним тренером. Нам би такого тренера в команду, і Сербія була б на вершині світового футболу!", - заявив фанат.

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"Ми прогали 0:5, і в цьому головна заслуга Андрія Шевченка. В України можу відзначити Циганкова - цей хлопець був чудовий. Навіть дивно, що він до сих пір у Динамо грає. Зінченко не здивував, все-таки чемпіон Англії. Хлопець з дуже складним прізвищем, Маліновський начебто, був хороший. Виявляється, він в Бельгії грає. Теж дивно. Лівий і правий захисники у України топи, рвали нас, звичайно. Ну і центр захисту здивував. Зупинити Прійовіча і Йовіча - це круто. Але, повторюся, кращий у України - це Шевченко. Він тактично переграв Крстаїча. А футболісти грамотно виконали те, що від них вимагав тренер. Не здивуюся, якщо скоро Шевченко працюватиме в топ-клубі. Він уже готовий до цього", - цитує Budo Footboom.