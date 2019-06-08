Україна завдала Сербії найбільшої поразки в історії

У матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 збірна Україна перемогла Сербію із рахунком 5:0.
Така поразка стала для Сербії найбільшою у сучасній історії, до цього вони не програвали із різницею більше трьох м’ячів.
На чемпіонаті світу-2006 Аргентині програла ще команда Сербії і Чорногорії (0:6).
До цього найбільшими поразками для збірної Сербії були від Італії та Бельгії (0:3) та від Чехії (1:4).
Раніше, Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії.
Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.
Джерело - xsport.ua.