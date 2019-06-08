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Україна завдала Сербії найбільшої поразки в історії

Сьогодні 09:47 530 0
Україна завдала Сербії найбільшої поразки в історії

У матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020 збірна Україна перемогла Сербію із рахунком 5:0.

Така поразка стала для Сербії найбільшою у сучасній історії, до цього вони не програвали із різницею більше трьох м’ячів.

На чемпіонаті світу-2006 Аргентині програла ще команда Сербії і Чорногорії (0:6).

До цього найбільшими поразками для збірної Сербії були від Італії та Бельгії (0:3) та від Чехії (1:4).

Раніше, Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії.

Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у відборі Євро 2020.

Джерело - xsport.ua.

#Україна, #Сербія, #Євро 2020
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