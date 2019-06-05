Хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй

У півфіналі Ліги націй збірна Португалії перемогла Швейцарію із рахунком 3:1.

Рахунок у матчі на 25-й хвилині відкрив Кріштіану Роналду, який забив зі штрафного. Це став його перший м’яч за збірну із Чемпіонату світу 2018 року.

Відігралися швейцарці на початку другої половини гри, коли одинадцятиметровий впевнено реалізував Родрігес.

Однак португальці зусиллями Роналдо наприкінці матчу змогли вийти вперед, а через дві хвилини нападник Ювентуса забив третій м’яч у грі.

Португальці в фіналі турніру зіграють з переможцем пари Нідерланди - Англія. В свою чергу швейцарці розіграють із тим, хто програв третє місце.

Ліга націй УЄФА

1/2 фіналу

Португалія – Швейцарія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Роналду, 1:1 - 57 Родрігес, 57 (пен), 2:1 - 88 Роналду, 3:1 - 90 Роналду

Раніше повідомлялося, що Роналду радить Ювентусу придбати п'ятьох гравців.

Нагадаємо, Португалія і Люксембург подали апеляції у справі Мораеса.

Джерело - Чемпіон.