Англія виграла матч за третє місце у Лізі націй

У матчі за третє місце Ліги націй зустрічалися збірні Швейцарії та Англії.

Протягом матчу гравці обох команд не змогли визначити сильнішого спочатку в основний час, а згодом у двох таймах додаткового часу.

У серії післяматчевих пенальті сильнішою виявилась збірна Англія - 6:5. Одинадцятиметровий у складі швейцарців не реалізував Йосип Дрміч.

Ліга націй

Матч за 3-тє місце

9 червня

Швейцарія – Англія 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальті 5:6

Нералізований пенальті - Дрміч

Нагадаємо, хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй.

Раніше, захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд заявив, що вірить у перемогу в фіналі Ліги націй.

Джерело - Чемпіон.