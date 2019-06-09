Англія виграла матч за третє місце у Лізі націй

У матчі за третє місце Ліги націй зустрічалися збірні Швейцарії та Англії.
Протягом матчу гравці обох команд не змогли визначити сильнішого спочатку в основний час, а згодом у двох таймах додаткового часу.
У серії післяматчевих пенальті сильнішою виявилась збірна Англія - 6:5. Одинадцятиметровий у складі швейцарців не реалізував Йосип Дрміч.
Ліга націй
Матч за 3-тє місце
9 червня
Швейцарія – Англія 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальті 5:6
Нералізований пенальті - Дрміч
Нагадаємо, хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй.
Раніше, захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд заявив, що вірить у перемогу в фіналі Ліги націй.
Джерело - Чемпіон.